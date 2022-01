Dois institutos de pesquisa já antecipam os próximos números de Lula

Ao menos dois institutos de pesquisa registrarão o crescimento do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto neste início de ano. É o que pesquisadores avaliaram à coluna.

Dentro do PT há uma preocupação com uma eventual onda de “já ganhou” do ex-presidente, que lidera, até agora, todos os levantamentos para o pleito presidencial de 2022.

O crescimento, segundo informado à coluna, se deve ao fato de que há uma memória entre os brasileiros de que Lula fez um bom governo, entre 2003 e 2010, e ao aumento da inflação, que começa a colar como imagem negativa do governo Jair Bolsonaro.

Como lembrou a VEJA, Lula começou 2022 do mesmo jeito que terminou 2021: com uma liderança folgada nas pesquisas de intenção de voto — ele está no mínimo 17 pontos à frente do segundo colocado.

Nas pesquisas da Quaest/Genial, XP/Ipespe e Exame/Ideia, o petista tem entre 41% e 45% das intenções de voto no primeiro turno, e Bolsonaro aparece com 23 ou 24 pontos percentuais.

Este novo crescimento de Lula, contudo, deverá ser mostrado em outras pesquisas, já registradas no Tribunal Superior Eleitoral, mas que ainda não foram divulgadas.