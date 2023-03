Nova pesquisa mostra a cidade que pode ser a salvação para o PT

Após enfrentar a dura realidade de estar fora da disputa em quatro das maiores prefeituras – Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador –, novo levantamento da Paraná Pesquisas para as eleições municipais traz uma luz no fim do túnel para o PT.

Em Porto Alegre, Edegar Pretto está em segundo colocado em todos os cenários, sempre atrás do atual prefeito, Sebastião Melo, do MDB, numa missão ingrata, mas não impossível.

É que, ao menos na cidade gaúcha, o partido de Lula tem candidato competitivo, o que não acontece nessas outras capitais. Como a coluna explicou, o petista teve que fechar inúmeros acordos nos estados para voltar à presidência e está com a mão amarrada em 2024.

Na capital do Rio Grande do Sul, enquanto o PT tem esse melhor desempenho, é impressionante ver também como as eleições de 2022 fizeram mal a Onyx Lorenzoni. Brigando voto a voto com Eduardo Leite no ano passado, aparece com apenas 8% em alguns cenários para o governo de Porto Alegre.

Leite, aliás, continua bem avaliado, enquanto um MDB bolsonarista de Sebastião Melo vai mostrando que, para os gaúchos, a centro-direita continua sendo a opção número 1.