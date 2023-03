Nova pesquisa revela fracasso de Lula e do PT nas três principais capitais

Lula fez inúmeras alianças para ser eleito presidente com o apoio de uma frente ampla. Conseguiu algo inédito: a derrota, pela primeira vez, de um mandatário que buscava a reeleição no Executivo.

O momento de comemoração passou.

O início das pesquisas eleitorais para os pleitos municipais, São Paulo, Rio de Janeiro – e, agora, Belo Horizonte – mostra que a conta da criação da frente ampla finalmente chegou.

Como revelou a Paraná Pesquisas, o PT está sem candidato nas três principais capitais do Brasil porque Lula precisou ampliar sua aliança quando precisava vencer Jair Bolsonaro.

No Rio, o acerto é com Eduardo Paes que, mesmo com a prefeitura nas mãos, lidera com pouca folga contra Flávio Bolsonaro, o filho Zero Um do ex-presidente.

Enquanto em São Paulo a aliança é com a esquerda – de Guilherme Boulos, que lidera – em Belo Horizonte o acerto é, assim como no Rio, com o PSD, que vê um bolsonarista a frente nas pesquisas.

“O que os três levantamentos da Paraná Pesquisas mostram é que Lula está mais casado com o Gilberto Kassab do que qualquer outra coisa”, avalia de forma certeira um cientista político.

Um casamento com o centro que – até agora – rendeu frutos para o governo federal, mas coloca o PT totalmente no corner em 2024 nessas três principais capitais do país.

Kassab cobrará a conta, e Lula, mais do que nunca, terá que aceitar. Isso, à medida que precisa desesperadamente dos parlamentares do PSD para conseguir aprovar matérias no Congresso.

PS – O instituto de pesquisa – apenas lembrando, leitores – foi o que chegou mais perto do resultado oficial das eleições presidenciais de 2022.

