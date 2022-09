Nova pesquisa coloca Lula perto de seu grande sonho

A nova rodada Ipec sobre a disputa à Presidência da República deixa Lula muito perto de realizar seu grande sonho de vencer a eleição no primeiro turno.

Desde 1989, o petista já concorreu seis vezes ao cargo de presidente, tendo vencido duas delas, mas nunca liquidou a disputa na primeira etapa.

Segundo o Ipec, Lula tem 48% dos votos contra 31% do presidente Jair Bolsonaro no cenário geral. Comparado com o último levantamento, o petista ganhou um ponto e seu principal adversário manteve os mesmos índices.

Considerando apenas os votos válidos, Lula chega aos 52%, número que pode lhe garantir a vitória no primeiro turno, e Bolsonaro tem 34%.

Coincidentemente, o terceiro colocado na disputa, Ciro Gomes perdeu um ponto percentual, saindo de 7% para 6% dos votos, exatamente o que Lula ganhou desde a última pesquisa do Ipec. A movimentação pode indicar que a campanha pelo voto útil está funcionando, explicar a ira de Ciro e seus ataques infundados a Lula.

Um dos grandes ganhos de Lula na nova rodada foi o avanço entre os eleitores mais ricos, que ganham mais de cinco salários. Nesse grupo, o petista saiu de 32% para 38% dos votos. Bolsonaro ainda lidera entre esses eleitores, mas oscilou de 47% para 44%.

Entre os mais pobres, que ganham até um salário, Lula oscilou um ponto para baixo, de 58% para 57%, e Bolsonaro ganhou três pontos, indo de 20% para 23% dos votos.

Para o atual presidente, o sinal de alerta que já estava ligado deve ser intensificado. Assim como outras pesquisas recentes, o Ipec aponta que Bolsonaro chegou ao teto de sua intenção de votos e está estagnado com poucas chances de reação a 5 dias das eleições.

A cada hora que passa e a cada novo levantamento, Lula e sua equipe vão renovando a esperança de vitória já no dia 2 de outubro. Seria o presente perfeito para o ex-presidente que decidiu voltar ao poder para ser o símbolo da reação ao governo atual.