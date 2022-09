Ipec: a seis dias da eleição, Lula tem 48% e Bolsonaro, 31%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 48% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 26, pelo instituto Ipec (ex-Ibope), contra 31% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em relação à pesquisa anterior, divulgada pelo instituto há uma semana (19 de setembro), a vantagem de Lula em relação ao presidente oscilou para cima. O petista tinha 47% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro — ou seja, a distância, que era de 16 pontos, agora é de 17.

Na pesquisa divulgada hoje, aparecem na sequência Ciro Gomes (PDT), com 6% (tinha 7%); Simone Tebet (MDB), com 5% (tinha 5%); e Soraya Thronicke (União Brasil), com 1% (tinha 1%), e Felipe d’Avila (Novo), também com 1% (não pontuava antes).

Os presidenciáveis Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Padre Kelmon Luís (PTB) e Sofia Manzano (PCB) não atingiram 1 ponto percentual.

Entre os entrevistados, 4% disseram que irão votar em branco ou nulo (eram 5% há uma semana) e 4% declararam que não sabem ou não responderam (eram 4%).

Votos válidos

Em votos válidos, Lula tem 52%, mesmo percentual do levantamento anterior. São necessários 50% mais um voto para levar a eleição no primeiro turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo turno

No caso de segundo turno, Lula teria 54% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro, mesmo percentual do levantamento anterior.

A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro em todos os estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01640/2022.

