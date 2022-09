O ‘novo recado’ de Caetano para Ciro e Lula

“TiraGomes”! Esse é o novo movimento político que surgiu no Brasil!

Em meio ao crescimento constante de Lula nas pesquisas na reta final das eleições, o voto útil no petista para resolver o pleito no primeiro turno acertou em cheio Ciro, que tem chorado – dia após dia – suas pitangas por ser alvo de um movimento legítimo que tenta tirar Jair Bolsonaro do poder o mais rápido possível.

O pedetista pode dizer o que quiser também, claro, mas é um fato que, mesmo após contratar João Santana, o ex-publicitário e delator de esquemas de corrupção que envolveram o PT – os mesmos que ele tanto critica -, Ciro não conseguiu ser uma alternativa viável ao líder da extrema-direita.

Lula, sim.

O que assusta em Ciro Gomes neste momento é o fato de ele – sabedor da tragédia que um segundo mandato do atual mandatário pode trazer à democracia brasileira – encampar o antipetismo de forma bem mais virulenta que o antibolsonarismo.

A conta é simples e não fecha.

Diante disso, circulou um vídeo com Caetano Veloso insinuando – nesta segunda-feira, 26 – o voto útil em Lula de uma nova forma. Diz o maior músico da história do Brasil na edição de um vídeo que viralizou na internet: “Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira… então: ‘TiraGomes’”.

A “declaração” de Caetano aconteceu um dia depois de o próprio Lula dizer o seguinte: “Eu estou vendo aqui o neto do Brizola, o Leonel. Se o Brizola estivesse aqui, o Brizola estava junto conosco aqui pedindo ‘fora, Bolsonaro’. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta que o Brizola estaria do nosso lado”.

Nada acontece por acaso na política. Nem uma coincidência como essa, o que leva a crer que foi mesmo a campanha de Lula a responsável pela edição do vídeo. À coluna, a produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano, afirmou que não sabe quem fez a montagem, mas que a declaração de Caetano sobre Brizola está no material bruto enviado pelo músico para a campanha do petista.

Para ser justo, inclusive, Caetano já disse, em outras ocasiões, que votaria em Ciro Gomes. Disse até que seu coração estava com Ciro em uma entrevista ao Roda Viva, mas o pedetista, lamentavelmente, tem feito um estrago contra ele mesmo.

Uma coisa era o “nem Lula, nem Bolsonaro” do início da eleição. Outra é tentar criar uma tese mentirosa de que Lula é pior que Bolsonaro – porque é isso que ele está afirmando atacando mais o ex-presidente que o atual chefe de poder, como ocorreu no debate VEJA.

Ciro não virou só linha auxiliar de Bolsonaro, virou cupincha de Bolsonaro no evento que feiamente – diga-se de passagem – Lula faltou. Mas isso é outra história.

O petista tem chances reais de ganhar no primeiro turno. E Ciro de terminar as eleições atrás de Simone Tebet, que tem se movimentado em uma direção bem mais coerente – atacando mais Bolsonaro do que o maior líder esquerdista brasileiro -, se olharmos de fato para o que está em jogo no Brasil.

