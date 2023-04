Lula e o terceiro grande erro na política externa

O presidente Lula enfileirou vários erros na política externa desde o início de seu terceiro mandato.

Nada, nada mesmo pode ser comparado ao horror do Itamaraty durante os anos Bolsonaro – que se registre sempre! -, mas o petista também tem cometido equívocos estratégicos.

Para se ter uma ideia, em um espaço de quatro dias, o presidente brasileiro gerou comentários do ex-presidente Trump e do governo Biden, dois opostos no espectro político norte-americano.

As reações da direita e da esquerda ou traziam sinais de preocupação ou de reprovação.

Lula terminou uma semana questionando por que todos os países são obrigados a fazer o comércio lastreado no dólar.

Começou outra dizendo que os EUA e a Europa tem interesse em manter a guerra entre a Russia e a Ucrânia.

Neste último, gerou um incidente diplomático respondido oficialmente pela Casa Branca.

Estamos falando do mesmo governo que deveria ter condenado a escalada autoritária na Nicarágua do “camarada” Daniel Ortega, mas preferiu lavar as mãos.