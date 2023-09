Frase do dia

“É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim. E eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Eu choro muito, sou muito chorona, mas as lágrimas elas sempre escorrem para dentro. Nesses dias elas têm teimado em mudar o rumo” (Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, após a aprovação da resolução do CNJ que pode levar à paridade de gênero na segunda instância da Justiça brasileira. A magistrada se aposenta em cinco dias)

