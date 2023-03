Frase do dia

“O Rio Grande do Sul teve um episódio triste na semana passada, um vereador que falou dos baianos. Como você é um representante muito mais da Bahia – do Brasil todo – mas com essa baianidade que você tem, vim aqui pedir desculpas. Não representa o povo gaúcho” (Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pedindo desculpas a Gilberto Gil pelas declarações racistas e xenófobas de Sandro Fantinel, político de Caxias do Sul. O cantor e compositor fez um show no estado gaúcho neste final de semana)