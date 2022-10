2 out 2022, 08h04

“A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos” (Constituição de 1988, em seu artigo 14, erguida por Ulysses Guimarães. Esse trecho da Carta Magna será sempre lembrado no dia das eleições, ainda mais em um contexto no qual a democracia está ameaçada)