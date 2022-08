Frase do dia

“Tentaram puxar meu tapete até pouco tempo atrás. Se tivesse um tapete aqui já teria caído da cadeira também. Tive de vencer uma maratona com obstáculos” (Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, ao Jornal Nacional. A candidata da “terceira via” criticava caciques do MDB que querem Lula em vez de sua candidatura. A senadora acabou mais cobrada por promessas que todos os candidatos homens que estiveram no telejornal. Sem reclamar, propôs acabar com o que definou como “presidencialismo de cooptação”)