Frase do dia

“Essa atitude se deve ao fato que, em nosso modo de ver, os Anais da História escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas: os defensores da democracia, na qual, de modo sobranceiro, se inscreve o senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e os cúmplices do populismo autoritário. Que vença a democracia. Que vença a paz e a segurança nas eleições” (Edson Fachin, presidente do TSE, em agradecimento ao presidente do Congresso que fez um importante discurso em defesa da democracia e do processo eleitoral – destacado pela coluna nesta quinta, 4 -, no qual garantiu que dará posse aos eleitos com as urnas eletrônicas. O recado de um é direto e reto para Jair Bolsonaro. O do outro, também)