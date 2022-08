Frase do dia

“Como tenho repetido, pela presidência do Senado, em minhas falas nesta Casa e fora dela, eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na Justiça Eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. Sei que essa posição é amplamente majoritária no Congresso Nacional” (Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em mais uma reação contra os infundados e estratégicos ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Pacheco garantiu que, como presidente do Congresso, dará posse aos eleitos pelas urnas eletrônicas)