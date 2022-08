Frase do dia

“Daqui a dois meses, a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja, as eleições, nas quais se externa o exercício do direito-dever inalienável de cada cidadão, [o] voto popular. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo” (Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, na volta do Judiciário após o recesso de Julho. Sem mencioná-lo, o magistrado mandava um recado ao chefe do poder executivo Jair Bolsonaro, que, mais uma vez, tenta deixar o país em suspenso com suas falácias sobre as urnas eletrônicas e a lisura da Justiça Eleitoral)