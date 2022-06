Bolsonaro deixa escapar um raro momento de humildade

Com fama de fujão de debates eleitorais após 2018, Jair Bolsonaro deixou escapar um raro momento de humildade nesta terça-feira, 31, ao afirmar que só irá participar das entrevistas junto com outro candidato ao Palácio do Planalto “se for” ao segundo turno das eleições deste ano.

“No segundo turno, eu vou participar (de debates). Se eu for pro segundo turno — devo ir, né? —, eu vou participar”, afirmou o presidente da República em entrevista ao programa de rádio do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, para surpresa até de seus assessores mais próximos.

Como informou o Radar, Bolsonaro ainda explicou que, “no primeiro turno, a gente pensa” se vai ou não nos debates. “Por quê? Se eu for, os dez candidatos ali vão querer a todo o tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder a eles. Um vai fazer perguntas para o outro e vão dar pancada em mim”.

Após o momento de humildade sobre a sua – possível – ida à segunda etapa do pleito, Bolsonaro voltou a ser… Bolsonaro. E afirmou que, na visão dele, os debates “teriam de ser com perguntas pré-acertadas antes com os encarregados de fazer o debate, até para não baixar o nível”.

Explicando claramente para você, leitor, o presidente disse claramente que gostaria que as perguntas fossem combinadas. Ou seja, Bolsonaro quer um “jornalismo de compadres”. Isso não irá acontecer, especialmente se o político aceitar debater em programas dos órgãos de imprensa tradicionais e sérios do país.