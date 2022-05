Bolsonaro quer que perguntas de debates sejam ‘pré-acertadas’

Jair Bolsonaro voltou a pôr em dúvida sua participação nos debates do primeiro turno das eleições deste ano. Ele disse temer que seus adversários se juntem para atacá-lo durante as discussões.

Em entrevista, nesta terça, 31, ao programa de rádio do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, Bolsonaro sugeriu que as perguntas fossem pré-combinadas entre os candidatos e a produção para evitar constrangimentos ao vivo.

“No segundo turno, eu vou participar (de debates). Se eu for pro segundo turno — devo ir, né? —, eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Por quê? Se eu for, os dez candidatos ali vão querer a todo o tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder a eles. Um vai fazer pergunta para o outro e vão dar pancada em mim. Então, nós vamos analisar isso, porque eu acho que debate teria de ser com perguntas pré-acertadas antes com os encarregados de fazer o debate até pra não baixar o nível”, disse o presidente.