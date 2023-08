Aumento do IOF ou taxação de aposta esportiva pode compensar isenção do IR

A equipe econômica vai se reunir emergencialmente no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 22, para estudar o que poderá financiar a correção da tabela do Imposto de Renda.

Uma possibilidade é a tributação das apostas esportivas. Outra, é um possível aumento do IOF, que não havia sido ventilado até hoje. O imposto é pago por pessoas físicas e jurídicas em operações de câmbio, crédito, seguro, títulos e valores mobiliários.

Qual é a preocupação do Palácio do Planalto? É ter rapidamente uma alternativa para evitar o ruído político com o impacto fiscal que virá na isenção do Imposto de Renda.

O governo deixa de receber um volume grande de dinheiro com a atualização do Imposto de Renda. Com isso, pela lei, a gestão federal tem que conseguir receitas de outras formas. Essas são as duas possibilidades analisadas neste momento, segundo apurou a coluna.

Como antecipou este espaço, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não gostou da ideia do governo Lula de unir a MP das offshores à MP do salário mínimo – em um movimento político de tirar dos ricos, e dar aos pobres – chamada de “Robin Hood”.

E, com a forte resistência de Lira, o governo Lula precisa buscar outras alternativas.

