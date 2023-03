A surpreendente reação de aliados de Bolsonaro ao ataque de Gleisi

Além do machismo bolsonarista bem apontado pela coluna VirouViral, Gleisi Hoffmann está sendo vítima também de dor do cotovelo de aliados próximos de Jair Bolsonaro.

Como mostrou o Radar, a presidente do PT fez um vídeo provocando o ex-presidente da República.

Acertou em apontar ações reais do governo, como a ampliação do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida, o aumento real do salário mínimo, diminuição das filas nas cirurgias e a vacinação nacional.

Gleisi termina o vídeo citando os crimes que Bolsonaro “é acusado de cometer no governo e na campanha de 2022”.

Ao contrário de deputados petistas que não gostaram do conteúdo, aliados do primeiro time de Bolsonaro acreditam que a presidente do PT acertou em cheio na estratégia do vídeo.

“Você pode voltar quando quiser. o que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou este país”, termina Gleisi no seu vídeo de boas vindas ao líder da extrema-direita brasileira.

Continua após a publicidade