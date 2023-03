Vídeo de Gleisi com recado a Bolsonaro irrita parlamentares do PT

Uma parcela dos parlamentares do PT classificou como um “erro crasso” o vídeo divulgado nesta quarta-feira por Glesi Hoffmann com recados a Jair Bolsonaro.

A avaliação dos petistas que ficaram irritados com a iniciativa é que a presidente do partido tratou o ex-presidente como adversário na política quando deveria tê-lo tratado como “caso de polícia”.

E que, assim como Lula colocou Sergio Moro em evidência na semana passada, a deputada federal paranaense ajudou a jogar luz sobre Bolsonaro no momento do seu retorno ao Brasil, depois de três meses de autoexílio nos Estados Unidos.

“E aí, Bolsonaro? Tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência”, diz Gleisi no começo da gravação, feita com a marca do PT ao fundo e com direito a trilha sonora.

Assista ao vídeo a seguir: