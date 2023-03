Que saudade! Gleisi grava vídeo para falar da volta de Bolsonaro ao Brasil

Na véspera do retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil após três meses nos Estados Unidos, Gleisi Hoffmann divulgou nesta quarta-feira um vídeo com um recado para o ex-presidente.

“E aí, Bolsonaro? Tá voltando? Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência”, diz a deputada federal e presidente nacional do PT no início da mensagem.

A petista então cita feitos dos três primeiros meses do governo Lula como a volta do Bolsa Família “mais justo, mais forte, para tirar 3 milhões da miséria e fazer a economia crescer” e do “Minha Casa, Minha Vida”, para “gerar milhares de empregos e dar moradia a 2 milhões de famílias”.

“O salário mínimo voltou a ter aumento real, acima da inflação, acabando com o arrocho do seu desgoverno. A tabela do Imposto de Renda voltou a ser corrigida, coisa que você nunca fez, e agora ela vai isentar 13,7 milhões de cidadãos e cidadãs”, acrescenta Gleisi

Sobre saúde, que deu muita dor de cabeça a Bolsonaro no governo, ela disse o país está contratando 25 mil médicos para o Brasil, garantindo assistência para milhões de pessoas que o ex-presidente “abandonou”, que a fila das cirurgias “voltou a andar”, e que o governo vai aportar 600 milhões de reais para destinar a atender quem tem urgência. Citou ainda a vacinação nacional, “pra nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia”.

“A vergonhosa lei do teto de gastos não vai mais vigorar, o que vai aumentar os investimentos na saúde, educação e segurança. A farra das armas acabou, o que é muito bom para o país e péssimo para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas. O garimpo criminoso, que você estimulou, está sendo combatido com firmeza nas terras ianomâmis e em todo o país. O meio ambiente e o enfrentamento das mudanças climáticas voltaram a ter prioridade e instrumentos eficazes”, continuou Gleisi.

“O Estado voltou a tratar como cidadãos e cidadãs de direitos as mulheres, o povo negro, os indígenas e as pessoas LGBTQI+. A liberdade de culto é novamente plena, acabou a mistura de religião com política que você tanto estimulou. O Brasil retomou relações com os Estados Unidos, a China, a América Latina, voltou a ser um país respeitado no mundo. A Petrobras não vai mais cobrar gasolina em dólar, nem entregar o lucro acionistas privados, vai ser do Brasil. O Brasil recuperou a democracia e superou o golpe que você tentou impor. O país rejeita a violência e respeita os direitos”, afirmou a petista.

“Por isso, aproveite para explicar à Justiça os crimes de que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser. O que não voltará, jamais, é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país”, concluiu a deputada paranaense.

