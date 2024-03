A reação no Palácio do Planalto após nova pesquisa sobre Lula e Bolsonaro

O tombo de Lula nas últimas pesquisas foi sucedido por uma comemoração no Palácio do Planalto em relação a números sobre a popularidade do presidente na cidade de São Paulo.

Após ver cair a aprovação do seu governo entre as mulheres, imprescindíveis para a vitória contra Jair Bolsonaro, entre os mais jovens, eleitorado dominado pelo PT há décadas, e entre os evangélicos, ofendidos com sua declaração sobre Israel, Lula finalmente teve uma boa notícia em uma pesquisa. Para surpresa maior, numa cidade que a direita obteve bem mais vitórias do que a esquerda.

DATAFOLHA

Nesta terça, 12, o instituto Datafolha mostrou que o petista é melhor cabo eleitoral que Bolsonaro, seu principal adversário na política – apesar de estar inelegível.

Segundo o levantamento, 24% dos paulistanos dizem votar com certeza no nome apontado pelo petista, enquanto outros 31% talvez votassem no candidato de Lula – um número considerável e uma distância razoável para o líder da extrema-direita.

É que no caso de Bolsonaro, 17% dos entrevistados de São Paulo dizem votar com certeza em quem ele indicou, e 19% talvez votassem no candidato escolhido por ele.

É uma diferença tão grande – 63% dos paulistanos dizem não votar em candidato indicado por Bolsonaro, contra apenas 42% do nome recomendado por Lula – que aqueceu novamente os tambores petistas, confiantes de que Guilherme Boulos e Marta Suplicy vencerão Ricardo Nunes em outubro.

É tudo que o PT mais precisa em 2024, pensando em 2026.