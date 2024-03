A grande oportunidade de Lula após críticas à Venezuela

O primeiro desentendimento público entre um governo Lula e o regime chavista de Nicolás Maduro em duas décadas colocou a bola nos pés do presidente brasileiro.

E na cara do gol.

Após a acertada nota do Itamaraty criticando fortemente o bloqueio de candidaturas da oposição para a eleição deste ano na Venezuela, o regime reagiu chamando o texto do ministério das Relações Exteriores de “cinzento e intervencionista”.

Mas não parou por aí.

O governo ditatorial de Maduro, que persegue de forma implacável os opositores, afirmou que a nota parece ter sido escrita pelos Estados Unidos, em um tom crítico ao “imperialismo”.

Pois bem.

A desavença inédita se analisarmos o período em que o Brasil esteve sob gestões petistas dá a oportunidade de Lula se desvencilhar da eterna contradição relacionada ao país vizinho.

Líderes esquerdistas como Gabriel Boric, do Chile, não caíram nessa armadilha de Lula, que defende a democracia ao redor do mundo, mas “relativiza” o horror do regime chavista por tê-lo como aliado político na América Latina.

Lula poderia rever sua estratégia política. A bola está na cara do gol. Mas ele pode novamente querer chutar para fora…