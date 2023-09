A disputa entre Lira e Dino que está parada na mesa de Lula

Uma lista tríplice de juízes federais para escolha de um novo Desembargador do TRF da 1º Região está travada na mesa de Lula há mais de dois meses.

A disputa envolve, de um lado, o maranhense Pablo Zuniga, candidato do Ministro Flávio Dino. Do outro lado, está João Carlos Mayer, paranaense, que tem o apoio do Presidente da Câmara Arthur Lira.

A inflexibilidade dos dois grupos de chegarem a um consenso é tamanha que o TRF foi provocado a enviar uma nova lista, repetindo os nomes, para ambos serem conjuntamente nomeados, já que existe uma nova vaga aberta.

O Tribunal rejeitou a proposta por entender que isso poderia prejudicar juízes em futuras promoções e só enviará nova lista quando a disputa for definida.

Diante do impasse, setores do governo começam a apostar que a nomeada acabará sendo o terceiro nome na lista, a mineira Rosymaire Gonçalves, na linha do que ocorreu com a advogada Daniela Teixeira para o STJ.

Continua após a publicidade

Negra, de currículo irretocável, a juíza é detentora dos melhores índices de produtividade do Tribunal e ajuda o governo com o desgaste da nomeação de um homem para o STF. Nem cara, nem coroa, a moeda pode cair em pé.

Publicidade

Siga