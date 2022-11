A decisão reveladora do presidente do partido de Bolsonaro sobre as urnas

Giro VEJA - segunda, 21 de novembro

O estado de saúde de Lula, as negociações da PEC da Transição e a polêmica sobre um áudio vazado do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, são os destaques do dia

As primeiras notícias sobre o procedimento médico realizado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no fim de semana ajudaram a tranquilizar o time petista nesta segunda-feira. Lula deu entrada no hospital ontem, para remover uma leucoplasia na prega vocal esquerda. Trata-se de um tipo de lesão geralmente considerada pré-maligna. Os médicos removeram a lesão e descartaram a incidência de novos tumores na região. Os primeiros indícios sobre a saúde do presidente eleito são motivo de um respiro para a equipe petista, já que Lula tratou um câncer na laringe em 2011