Do perdão às multas ao fim da Justiça Eleitoral, Gleisi?

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, protagonizou uma cena triste da política brasileira. Não contente em defender o projeto que anistia partidos das regras que o próprio Legislativo criou, atacou a Justiça Eleitoral.

A deputada afirmou que as multas aplicadas pelo Tribunal não são exequíveis. Os partidos não tem como pagar, segundo Gleisi.

Ora, pensassem isso lá atrás, na hora de não cumprir a legislação.

Mas a defesa do perdão às multas não foi suficiente. A presidente do PT provocou uma solução mais radical: “um dos únicos lugares no mundo que se tem Justiça Eleitoral é no Brasil”. O que já é um absurdo, concluiu Gleisi.

Teve reação. O presidente do TSE divulgou uma nota repudiando as “afirmações errôneas e falsas, realizas com o intuito de tentar impedir ou diminuir o controle dos gastos públicos, em especial aqueles destinados às candidaturas de mulheres e negros”.

E, de fato, são.

A PEC da Anistia já é assombrosa por si só. Mas juntou do PT ao PL, de Jair Bolsonaro. O mesmo que atacou o sistema eleitoral sistematicamente durante os quatro anos de seu mandato.

Ainda na proposta, que está sendo discutida na Câmara, fala-se na flexibilização das candidaturas de mulheres e negros, por mais que queiram dar a migalha de garantir 20% de assentos femininos.

Estamos entrando num terreno perigoso, quando posição e oposição se unem num discurso que descarta a Justiça Eleitoral. A mesma que divulga os resultados da eleição no dia do pleito. A única democracia que faz isso e é elogiada mundo afora pela sua eficiência.

Ainda na nota, divulgada por Moraes, o TSE diz considerar lamentável o Tribunal ser contestado por presidente de partido, fruto de total desconhecimento sobre a sua importância.

Ontem, mais cedo, antes mesmo da resposta do presidente do órgão, mas depois de tamanha repercussão, a petista achou por bem contemporizar nas redes: “por mais relevante que seja o papel da Justiça Eleitoral, seu funcionamento está sujeito ao escrutínio da sociedade, como o de qualquer instituição”.

Criticar é uma coisa, defender o fim é outra.

