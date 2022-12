Termina o prazo para pedir a impugnação do mandato de Lula

Terminou na terça-feira, 27, o prazo legal para a impugnação de mandato eletivo de membros do Executivo e Legislativo junto à Justiça Eleitoral. Após o dia 12 de dezembro, data da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos, havia um período de quinze dias para a apresentação de contestações, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não recebeu nenhuma ação nesse sentido.

A contestação, por meio da chamada Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, deve ser feita ao TSE com a apresentação de provas da prática de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

A diplomação dos futuros presidente e vice ocorreu na sede do tribunal, com a participação de políticos e membros do Judiciário e do Ministério Público, sob presidência do ministro Alexandre de Moraes, comandante da corte eleitoral.