Sob cerco, Bolsonaro ‘dobra a aposta’ e intensifica turnê pelo país

À medida que o cerco da Polícia Federal (PF) e do Supremo Tribunal Federal (STF) se intensifica sobre Jair Bolsonaro, o ex-presidente decidiu dobrar a aposta e intensificar sua turnê por cidades brasileiras. Entusiasmado com as multidões que tem arregimentado nas últimas aparições, o intuito do ex-presidente é consolidar a imagem de apoio popular nas ruas.

Nesta terça-feira, 19, Bolsonaro divulgou que, ainda neste mês, estará em Rio Branco (AC) entre os dias 21 e 23, e em São Paulo (SP) nos dias 25 e 26. Em abril, deve começar o giro por Minas Gerais e Goiás, onde passará por Uberaba, Uberlândia e Goiânia. De lá, parte para Maceió (AL) e, na sequência, segue para o Mato Grosso: Cuiabá, Diamantino e Campo Novo do Parecis estão no roteiro. Novamente no Nordeste, o ex-presidente deve visitar Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB) entre os dias 11 e 13 de abril. No dia 17, desembarca em Sinop (MT). Boa parte desses encontros deverá servir para alavancar aliados em capitais estratégicas, como é o caso do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) na capital paraibana.

Mais cedo, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e outras dezesseis pessoas por um esquema de falsificação de cartões de vacinação. De acordo com a investigação, os envolvidos preencheram informações falsas no sistema do Ministério da Saúde com dados do ex-presidente, de familiares e de auxiliares.

Esta não é a primeira vez que Bolsonaro decide “trucar” os seus algozes. Na última sexta-feira, 15, enquanto o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidia retirar o sigilo dos depoimentos do inquérito que apura um suposto golpe de Estado, o ex-presidente arrastou multidões na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, foi aclamado na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, ao lado do pré-candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL).

O recado de Bolsonaro, ao que parece, é mostrar que, mesmo sob cerco policial e judicial, ele não está sozinho.