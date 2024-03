PF liga fraude em vacina de Bolsonaro ao plano de golpe de Estado

No relatório do indiciamento de Jair Bolsonaro, Mauro Cid e outros investigados no caso da fraude da vacina contra a covid-19, a Polícia Federal traça uma conexão entre a falsificação de certificados de imunização e o plano de promover um golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder depois da derrota para Lula nas eleições de 2022.

Na avaliação dos investigadores, o esquema fraudulento “pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de Golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior (cartão de vacina), aguardando a conclusão dos atos relacionados a nova tentativa de Golpe de Estado que eclodiu no dia 08 de janeiro de 2023”.