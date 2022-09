Rodrigo reforça discurso sobre segurança para tentar virar o jogo em SP

O governador paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, vem intensificando o discurso sobre segurança pública para se aproximar de Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estão à frente nas intenções de votos segundo as últimas pesquisas. “O governo tem tido vitórias importantes contra o crime organizado nas duas últimas semanas, como a prisão de traficantes importantes, incluindo a apreensão de seus bens. O governo arrestou helicóptero, lanchas, iates, imóveis, para que pudéssemos bloquear o dinheiro do crime”, afirmou o tucano nesta sexta, 9.

Uma dessas prisões foi a do traficante Anderson Lacerda Pereira, conhecido como Gordão, que estava foragido e foi detido na Grande São Paulo. Ele foi enviado para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior, que abriga membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). “O Gordão vai ficar gordinho dentro do sistema penitenciário de São Paulo”, ironizou o governador.

Nos últimos dias, o serviço de inteligência do Palácio dos Bandeirantes detectou possíveis ameaças à Rodrigo, como retaliação do crime organizado ao cerco de segurança promovido pelo governo, conforme revelou VEJA. Após o episódio, o tucano passou a utilizar coletes balísticos. Leia a reportagem completa aqui.