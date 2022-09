Lima Duarte ironiza discurso de Bolsonaro no 7 de Setembro

Vivendo em um sítio isolado, desde o início da pandemia, o ator Lima Duarte encontrou nas redes sociais uma forma de manter contato com seus fãs — com direito, especialmente, a uma boa pitada de humor sagaz. Em uma publicação recente no Instagram, o ator de 92 anos ironizou o discurso para lá de inapropriado de Jair Bolsonaro durante o desfile do dia 7 de Setembro. No vídeo, Duarte mostrou seu rottweiler macho, um dos cachorros que cria no sítio. O ator disse que o cão havia recentemente procriado com uma cadela. “Quando perguntei para ela como tinha sido, ela respondeu na língua que os cachorros falam: imbrochável, imbrochável”, disse Duarte, imitando o presidente.

Essa não é a primeira vez que Lima Duarte alfineta o mandatário. Para além de ironias, ele também já fez duras críticas a Bolsonaro e seus seguidores que pedem pela volta da ditadura militar. “Agora sentimos o hálito putrefato de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, quando eles promovem a devastação dos velhos, não podemos mais”, disse ele na época que coincidiu com o início da pandemia e o descaso do governo com a morte de idosos.