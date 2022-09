Como a imprensa internacional traduziu o ‘imbrochável’ de Bolsonaro

Durante evento público neste 7 de Setembro para marcar os 200 anos da independência, o presidente Jair Bolsonaro esbravejou que é “imbrochável” ao ouvir gritos de “mito”. Para alguns repórteres estrangeiros, foi uma tarefa árdua tentar explicar aos seus leitores o significado.

Em Portugal, o Público destacou em suas páginas iniciais a “vulgar referência sexual” feita pelo mandatário, explicando a palavra como “termo calão para designar um homem sexualmente viril”.

A agência Télam, da Argentina, preferiu definir o termo como “palavra em português que significa que seu membro sempre está ereto para o ato sexual”.

Em sua conta pessoal nas redes sociais, o jornalista Tom Phillips, correspondente do jornal britânico The Guardian, relembrou que o periódico já usou a tradução “unfloppable” em uma reportagem de abril, já que não é a primeira vez que o presidente usa o termo em um evento oficial.

A saia justa também aconteceu recentemente com “tchutchuca do Centrão”, que parou nas páginas do New York Times. Na ocasião, a reportagem precisou contatar uma tradutora para ajudar na difícil missão de transmitir ao leitor estrangeiro o real significado do que um youtuber chamou Bolsonaro.

Na época, outros veículos tiveram a mesma dificuldade e, na França, um jornal chegou a traduzir para “putain”, palavra para “prostituta”.

