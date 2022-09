A infeliz comparação de Bolsonaro sobre primeiras-damas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em discurso a milhares de apoiadores em Brasília no final da manhã desta quarta-feira, 7, o presidente Jair Bolsonaro (PL) esbravejou que é “imbrochável”, ao ouvir gritos de “mito”. Em seguida, citou a esposa, Michelle Bolsonaro, em quem lhe deu um beijo na boca e a comparou com outras primeiras-damas, chamando-a de “princesa”.

“A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar, vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-los do que é melhor para nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações até entre as primeiras-damas. Não há o que discutir, uma família de Deus, família e ativa na minha vida”, disse a apoiadores, antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro, onde é aguardado na praia de Copacabana.