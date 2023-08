Questionada no STF, promotora oferece denúncia contra Marcius Melhem

Na tarde desta terça, 8, o Ministério Público do Rio de Janeiro acaba de oferecer denúncia contra Marcius Melhem, ex-chefe do humor da Globo, por assédio sexual. Esse pedido contou com o aval da promotora Isabela Jourdan, cuja atuação no caso é questionada no STF pela defesa do acusado. A denúncia ainda precisa ser homologada pela juíza Juliana Benevides de Barros Araújo.

O caso foi registrado na Deam do Rio de Janeiro em 27 de maio de 2021, sendo que a acusação foi feita originalmente por oito mulheres, sendo a mais conhecida delas a atriz Dani Calabresa. Permaneciam no inquérito sete acusadoras, pois a atriz Suzy Pires comunicou às autoridades que foi colocada erroneamente como vítima no caso. A denúncia feita por Dani Calabresa, justamente a que causou maior repercussão pública, foi arquivada. Mas o Ministério Público quer tornar Melhem réu por outros casos.

Além do aval da juíza, a denúncia terá que enfrentar a análise do STF. O caso está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Segundo a defesa de Melhem, a entrada no caso de Isabela Jourdan fere o princípio do promotor natural. Se o juiz do Supremo acatar a reclamação, os atos da promotora deverão ser anulados.

