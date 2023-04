Quem barrou a concessão do Porto de Santos, segundo Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elegeu o responsável por barrar o projeto de privatização do Porto de Santos. Desenhado por Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, o processo foi brecado pela gestão Lula logo no início do mandato. Na primeira oportunidade que teve, o governador foi a Brasília e conversou diretamente com o presidente. “Quando conversei com o presidente Lula, ele disse que não tinha dogma e encararia o projeto desde que fosse benéfico. Tive uma outra conversa com o ministro da Casa Civil (Rui Costa) e senti um ambiente mais fértil. Porém, depois eu estive com o ministro Márcio França, dos Portos e Aeroportos, e percebi uma resistência muito grande da parte dele”, afirma Tarcísio.

A despeito da ação de França, o governador paulista ainda tem um fio de esperança de que o porto possa ser desestatizado. “O governo federal excluiu algumas empresas do programa de concessões e privatizações, e o Porto de Santos não foi. Interpreto que a porta ainda está aberta e que o diálogo ainda existe. A nossa parte vamos fazer, como estruturar a concessão do túnel entre Santos e Guarujá. Entendo que seria bom se os governos federal e estadual trabalhassem juntos nesse projeto, que é um projeto de redenção. Vai ser ruim perder essa oportunidade”, diz o governador.