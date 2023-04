Entusiasmado, papa Francisco ganha camisa dos ‘Diabos Vermelhos’

Uma pequena delegação da cidade inglesa de Manchester se encontrou no Vaticano com o papa Francisco nesta quinta-feira, 20, e um detalhe chamou atenção. Entre presentes levados ao pontífice estava uma camisa autografada do Manchester United, time de futebol apelidado de Red Devils (Diabos Vermelhos, em português).

A camisa, de número 6, pertence ao zagueiro Lisandro Martínez, que também joga pela seleção da Argentina, país natal de Francisco. Além da assinatura do jogador, também havia uma mensagem: “Sua Santidade, Com muito carinho, LM”.

I think @Pontifex particularly appreciated this gift, presented by @AndyBurnhamGM and the Lord Mayor. pic.twitter.com/rE0lQdvcQl — Chris Trott (@ChrisTrott) April 20, 2023

“Acredito que o pontífice gostou especialmente deste presente, entregue pelo prefeito Andy Burnham”, publicou nas redes sociais Chris Trott, embaixador britânico na Santa Sé, junto a uma foto de Francisco sorrindo ao receber a camisa.