Quando poderá ocorrer o próximo confronto entre Lula e Bolsonaro

Depois do debate entre os seis principais candidatos a presidente da República, realizado pela Band neste domingo, 28, outros dois encontros estão marcados até o dia da votação, em 2 de outubro.

No próximo dia 24, às 19h, o evento será realizado na sede do SBT e ocorrerá em pool com VEJA, O Estado de S. Paulo, Rádio Eldorado, CNN, Terra e Rádio NovaBrasil FM.

O debate terá quatro blocos e contará com a mediação do jornalista Carlos Nascimento, com transmissão ao vivo pelos veículos que integram o pool. Seis jornalistas, representando cada um dos veículos patrocinadores do encontro, farão perguntas nos blocos 2 e 4. Nos demais, os candidatos farão perguntas entre si, seguindo ordem de sorteio.

As regras foram aprovadas pelos integrantes das campanhas de todos os candidatos representados no encontro: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes, (PDT), Simone Tebet (MDB) Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo).

Cinco dias depois, o último encontro será realizado pela TV Globo. O evento será transmitido pela emissora e pelo Globoplay.