Ministério da Mulher demite servidor que denunciou “safadinha do Pix”

O Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos mandou demitir um funcionário terceirizado da pasta depois que denunciou uma mulher que ficou conhecida como “Safadinha do Pix”. O rapaz já tinha trabalhado em três secretarias da pasta, geralmente em atividades administrativas.

A mulher, de 35 anos, foi indiciada em junho deste ano pela Polícia Civil do Distrito Federal por estelionato amoroso. As investigações indicam que ela arrancava dinheiro de homens que ela seduzia por aplicativos de relacionamento.

Como o rapaz, de 30 anos, não é funcionário direto do governo federal, mas sim de uma empresa, a demissão não é divulgada no Diário Oficial da União. Ele pediu para não ser identificado.

Segundo o rapaz, a demissão foi determinada por Tatiana Alvarenga, secretária-executiva do ministério. “Estou até agora sem entender. Eu apenas registrei um boletim de ocorrência porque fui vítima de um golpe. Fui punido por isso. Quer dizer então que não posso mais registrar queixa contra ninguém, mesmo quando eu esteja sendo lesado?”, disse.

A golpista captava as vítimas por aplicativos de relacionamento e selecionava homens que aparentavam ter poder aquisitivo e que demonstrassem algum tipo de carência afetiva. Ela teria conseguido faturar 1.000 reais do ex-funcionário do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos.

Procurada, a pasta não se manifestou até a publicação desta reportagem.