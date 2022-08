Brasileiro morre sob custódia da imigração americana

O sonho de uma vida melhor nos Estados Unidos terminou de forma trágica para o brasileiro Kesley Vial, de 23 anos. O jovem morreu sob custódia do Serviço de Imigração e Controle Alfandegário dos Estados Unidos (ICE, em inglês), na última quarta-feira, 24, em circunstâncias ainda não esclarecidas. A imigração americana informou que Kesley, que era natural de São Paulo e que nos últimos anos vivia com a avó em Camboriú, no litoral de Santa Catarina, foi capturado por agentes da patrulha de fronteira na cidade de El Paso, no Texas, depois de tentar entrar no país sem documentação no final de abril – não souberam precisar a data. E que em 29 daquele mês foi transferido para a custódia do ICE, também em El Paso, para aguardar o procedimento de deportação.

De acordo com as autoridades americanas, Kesley foi encontrado, no último dia 17, inconsciente por funcionários do centro de detenção em Torrance, no estado do Novo México, vizinho ao Texas, para onde havia sido levado enquanto seu processo estava em andamento. Ainda segundo informações da agência de imigração, a equipe médica local fez os primeiros-socorros e ele foi transferido para o Hospital da Universidade do Novo México, onde o jovem morreu sete dias depois. O órgão afirmou que a autópsia ainda vai determinar a causa da morte.

Amigos do jovem relataram que Kesley, que antes de partir para os Estados Unidos, trabalhava em uma loja de conveniência em Santa Catarina. E que era um jovem educado e batalhador. A decisão de tentar imigrar para os Estados Unidos, contaram ainda, foi motivada pelo desejo de encontrar a mãe, que vivia há mais de 15 anos naquele país. E que durante todo esse período, eles nunca se viram. “Era o grande sonho dos dois”, contou um dos amigos.

A agência de imigração americana informou que notificou os órgãos apropriados a respeito da morte do jovem, incluindo o consulado brasileiro em Houston, Texas. E ressaltou que está “realizando uma revisão abrangente deste incidente”. A equipe do hospital notificou os parentes mais próximos do brasileiro. O órgão afirmou ainda que todos os imigrantes em suas unidades de detenção recebem assistência e que destina 315 milhões de dólares por ano em serviços de saúde às pessoas sob sua custódia.

Levantamento divulgado pelo CBP (Departamento de Controle de Fronteiras), cerca de 5 000 brasileiros são detidos todos os meses tentando entrar irregularmente nos Estados Unidos.