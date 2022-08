Os grandes perdedores do debate e quem se saiu bem para o mercado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O primeiro debate eleitoral entre os candidatos à presidência já repercute no mercado financeiro, e a principal conclusão é a de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) saem perdedores do confronto e devem reavaliar a participação em próximos confrontos. “Algo ficou claro para quem assistiu ao debate ontem: Lula e Bolsonaro devem estar arrependidos de ter ido ao debate. Enquanto Bolsonaro fez perguntas incisivas, adotando uma estratégia de confronto, agressiva, como vem sendo seu perfil historicamente, Lula, por sua vez, não entrou no embate direto”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Por outro lado, se os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas não tiveram a melhor das noites, outra candidata pode ter roubado a cena e conquistado alguns votos: Simone Tebet (MDB). “No segundo bloco de pergunta dos jornalistas, Bolsonaro fez um ataque forte à jornalista Vera Magalhães. Verbalmente não se tratou de nada fora do script do incumbente, mas foi amplamente explorado pelos concorrentes, colocando Simone Tebet em situação de vantagem deste ponto em diante”, diz Sanchez.

Quando indicado por Vera Magalhães para comentar uma questão sobre a cobertura vacinal de crianças e o desestímulo à vacinação contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a jornalista “dorme pensando nele” e que ela “é a vergonha do jornalismo brasileiro”. “Se pensarmos pela ótica do perfil indeciso, estamos falando que o presidente Bolsonaro deve ter gerado efeito reverso ao pretendido, que era reverter uma avaliação negativa junto às mulheres, principalmente as indecisas. Assim, podemos avaliar que o debate foi bom para Tebet, que sai maior que entrou efetivamente, para além de tornar seu nome cada vez mais conhecido, grande desafio de sua campanha”, conclui Sanchez.

