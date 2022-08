Soraya Thronicke aposta em imposto único nas inserções de TV

Com o início da propaganda eleitoral de rádio e de TV nesta sexta-feira, a candidata do União Brasil ao Palácio do Planalto, Soraya Thronicke, resolveu apostar suas fichas na proposta do imposto único, elaborada pelo seu candidato a vice, o economista Marcos Cintra. O projeto prevê a substituição de 11 tributos federais de natureza declaratório por um só, com alíquota incidente sobre transações bancárias.

A senadora, que ainda está zerada nas pesquisas, tem o quarto maior tempo à disposição entre os presidenciáveis (170 inserções e 2 minutos e 10 segundos por bloco). As três primeiras peças, de 30 segundos cada uma, serão exibidas até a próxima segunda-feira.

Uma delas mostra um pão que é cortado quase no meio, enquanto um narrador diz que “uma boa parte dele quem come são os impostos”. “Eu tenho a solução para mudar essa realidade: um imposto só. Com ele, a comida vai ficar mais barata, e o pão nosso de cada dia vai inteirinho pra nossa mesa”, diz a candidata.

A outra usa uma calça jeans cortada na altura das coxas para fazer a mesma analogia com as roupas. “E você não vai mais ser pego de calça curta”, afirma Soraya.

A presidenciável também aproveita uma inserção para se dirigir aos eleitores que estão votando em Jair Bolsonaro, a quem ela apoiou em 2018 quando os dois eram do finado PSL, só para Lula não voltar ou no petista só para o atual presidente não continuar no Planalto.

“Pense bem. Você pode votar contra os dois e mostrar toda a sua indignação”, declara a senadora, repetindo a proposta do imposto único.