Problema em voo frustra plano de Boulos de fazer live com Lula

Na reta final de campanha, o candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ainda conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ir ao segundo turno na acirrada disputa eleitoral na maior cidade do país. Além de ir à capital paulista no sábado, 5, véspera do pleito, para uma caminhada na Avenida Paulista ao lado do deputado psolista e de Marta Suplicy, que retornou ao PT para ser candidata a vice de Boulos nas eleições deste ano, o presidente iria participar de uma live nesta quarta-feira, 2, com o seu apadrinhado na corrida paulistana.

A agenda online, porém, foi cancelada. Após participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Lula enfrentou problemas logísticos na volta para a casa. O avião, que sairia da Cidade do México na tarde de terça-feira, apresentou “problema técnico”, segundo comunicado da Força Aérea Brasileira. A aeronave teve de rondar o aeroporto mexicano por cinco horas para gastar o combustível e permitir um retorno à base com segurança.

O principal avião da Presidência da República só conseguiu sair do México pouco antes da meia-noite desta terça-feira, e chegou em Brasília às 10h12 desta quarta-feira. Ao todo, os voos para o retorno ao Brasil duraram 15 horas. Na capital federal, o petista foi recebido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A comitiva presidencial também contava com a primeira-dama Janja da Silva, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e as senadoras Teresa Leitão (PT-PE) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), além de auxiliares.

Segundo a Secom, o presidente não tem nenhum compromisso oficial previsto para o resto do dia, mas a campanha de Guilherme Boulos avisou que a live com Lula, prevista para as 20h, foi cancelada. “Em função de problemas técnicos do avião que transportava o presidente Lula do México para o Brasil, a live marcada para hoje às 20 horas foi cancelada”, disse Boulos em nota publicada nas redes sociais.

Bolsonaro

Na terça-feira, 1º, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou às lives, que costumava fazer com frequência quando era presidente da República. No vídeo, elogiou vários candidatos pelo país, mas ignorou a disputa em São Paulo. Bolsonaro apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para quem indicou o vice na chapa para a disputa municipal. Bolsonaro vai ficar no Rio de Janeiro até o fim do primeiro turno.