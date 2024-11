Isadora Cruz: a ‘nova era’ no conflito de sotaques da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de dois trabalhos seguidos na TV Globo ambientados no Nordeste, Mar do Sertão (2022) e Guerreiros do Sol (prevista para 2025), Isadora Cruz, 26 anos, enfrenta agora o desafio de interpretar Roxelle, uma garçonete do subúrbio do Rio com o sotaque caprichado no “carioquês”, em Volta por Cima, na novela das 7 da emissora. A atriz comemora a escalação para um papel fora da região que a projetou. “Senti que estava na hora de agarrar outro desafio e de quebrar essas barreiras de estereótipos de que nordestino só pode fazer nordestino e sudestino pode fazer tudo”, celebra a atriz, que, embora tenha nascido na Paraíba, viveu boa parte da vida fora do Brasil, com passagens pelos Estados Unidos e França.

Essa crise de sotaques na escalação de elenco é assunto que a própria Isadora comenta vez por outra. Em Mar do Sertão, a atriz disse à coluna GENTE que festejava o fato de, veja só, finalmente fazer uma paraibana, tal como na vida real.

O que agora é, para Isadora uma mudança de paradigma, a seu ver traz “novos tempos” à TV aberta. “É como se a gente estivesse entrando em uma nova era da própria empresa e indústria, que está permitindo novas histórias a serem contadas. Eu estou muito feliz de fazer parte desse movimento”. Então tá.