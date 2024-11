Prefeito quer time do filho de Lula na Série A do Brasileirão

Três dias depois de eleger sua sucessora à prefeitura de Rio Preto da Eva (AM) com ajuda do filho caçula de Lula, o prefeito cidade, Anderson Sousa (União), anunciou que fará uma reforma no estádio do RPE Parintins, time de futebol dirigido por Luis Claudio da Silva trabalha. O clube vai disputar a primeira divisão do campeonato amazonense em 2025, e, segundo o prefeito, receberá todo o incentivo para chegar à elite do esporte.

Prefeito por dois mandatos seguidos, Sousa deixará o cargo no fim deste ano. No lugar dele, assumirá Socorro Nogueira, eleita com 60,30% dos votos. Amigo de ambos, Luis Claudio participou de diversos atos de campanha da futura mandatária. O filho caçula de Lula também serviu de importante cabo eleitoral de outros candidatos petistas no Amazonas, sempre ao lado do deputado estadual, Sinésio Campos (PT).

No dia 9 de outubro, Anderson Sousa fez o anúncio da reforma no estádio Francisco Garcia, local onde o RPE Parintins manda seus jogos e realiza parte de seus treinamentos. Acompanhado de secretários e membros da diretoria do clube, o prefeito afirmou que a obra só será realizada graças a uma emenda de R$ 1 milhão destinada por Sinésio Campos.

Objetivo é a Série A do Brasileirão

“Eu quero agradecer o governador Wilson Lima, que atendeu a emenda do deputado estadual Sinésio Campos, que mandou R$ 1 milhão para fazermos a manutenção do estádio Francisco Garcia”, disse Sousa, que pretende finalizar a obra até o dia 10 de novembro. “Nosso secretário já encaminhou a empresa que fará a manutenção da nova estrutura que está sendo montada para que possamos colocar Rio Preto da Eva na série A do Campeonato Brasileiro”, prometeu.

Luis Claudio mora em Rio Preto da Eva desde que assumiu o cargo de diretor do RPE Parintins há dois anos, a convite do coreano Sung On Song, industrial que comanda um conglomerado de 33 empresas, com atuação no ramo de tecnologia e na fabricação de notebooks.