Após 15 horas de voos, termina saga aérea de Lula nos aviões presidenciais

Depois de um “problema técnico” obrigar o avião em que estavam o presidente Lula e sua comitiva a rondar por cinco horas o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, na Cidade do México, e a embarcar em uma aeronave reserva da Presidência pouco antes da meia-noite desta terça-feira, o grupo finalmente chegou em Brasília às 10h12 desta quarta.

“O voo foi tranquilo, sem nenhuma intercorrência”, informou há pouco a Secom do Palácio do Planalto. Ao todo, Lula passou mais de 15 horas em voos desde as 17h19 (horário de Brasília) desta terça. Ele foi recebido na saída do avião pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Segundo comunicado do comandante da Aeronáutica, o avião principal da Presidência, conhecido como Aerolula, “apresentou um problema técnico após a decolagem” e precisou consumir combustível para aterrissar em segurança, o que ocorreu às 22h19. Até o momento, a FAB não informou qual foi o problema.

Depois de desembarcar na Base Aérea de Brasília, o presidente Lula não tem nenhum compromisso oficial previsto para o resto do dia, segundo informou a Secom.

Também estavam no voo a primeira-dama Janja da Silva, o chanceler Mauro Vieira, o diretor do Banco Central Gabriel Galípolo, indicado por Lula para presidir a instituição, as senadoras Teresa Leitão (PT-PE) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), entre outros assessores.