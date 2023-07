Preso por roubos e inocentado: quem é o acusado de matar PM em SP

A polícia de São Paulo prendeu na noite de domingo, 30, o ajudante geral Erickson David da Silva, o Deivinho, acusado de ser o executor da morte do soldado das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) Patrick Bastos Reis, de 30 anos, no Guarujá, no litoral sul do estado. Ele nega o crime.

Antes de se entregar, Deivinho gravou um vídeo em que pede ao governador Tarcísio de Freitas “o fim da matança” na cidade. Desde o assassinato do PM Reis, ocorrido na semana passada, dez pessoas teriam sido mortas por forças de segurança, segundo a Ouvidoria das Polícias. Nesta segunda, 31, Tarcísio confirmou oito casos.

Com uma passagem por roubo em 2014, Deivinho voltou a ser preso três anos depois, sob a acusação de assaltar dois turistas na praia do Tombo, juntamente com outros dois acusados no caso da morte do PM Reis. Segundo o boletim de ocorrência registrado na época do assalto, o trio chegou por trás das vítimas e aplicou um “mata-leão”. Na ocasião, dois celulares foram levados.

Após o roubo, com os aparelhos destravados, os criminosos entraram em contato com amigos e familiares das vítimas, pedindo dinheiro. O processo foi arquivado, a pedido do Ministério Público, por falta de provas.

No seu depoimento, o agora acusado de assassinato negou a participação no roubo na praia e disse que trabalhava para sustentar a família. “Não conheço os meninos e nem os outros acusados. Já fui preso em 2014, por roubo, mas me arrependo”, afirmou à Justiça.

