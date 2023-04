Prefeitura de São Paulo tenta receber dívida de IPTU de José Dirceu

A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo entrou com uma nova ação na Justiça cobrando o ex-deputado e ex-ministro José Dirceu. Desta vez, a prefeitura pede que seja feito o pagamento de 59.571,72 reais referente ao exercício de 2022 do IPTU de um imóvel localizado ao lado do Parque Ibirapuera, em Moema. Avaliada em mais de 3 milhões de reais, a residência foi penhorada pela Lava Jato e possui débitos anteriores do imposto.

Ao todo, a dívida de Dirceu com o erário passa dos 300.000 reais e é referente aos anos de 2016 em diante. Enquanto é notificado para quitar os débitos, o ex-ministro tenta localizar um antigo inquilino do imóvel, que acertou o pagamento dos aluguéis e dos impostos, mas não efetuou os acertos.