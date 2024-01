Popularidade de Lula cai quase dez pontos na maior cidade do Nordeste

A avaliação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou quase dez pontos percentuais em Fortaleza, cidade mais populosa do Nordeste (2,43 milhões de habitantes), entre abril de 2023 e janeiro deste ano, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, feita entre os dias 11 e 16 de janeiro, a gestão de Lula é aprovada por 59,5% dos eleitores da capital cearense – em abril do ano passado, esse percentual era de 68,9%. Já a taxa de desaprovação no mesmo período subiu de 27,0% para 37,4%.

Quando questionados sobre como avaliam a gestão, o percentual de ótimo/bom caiu no período de 55,9% para 49,6%, enquanto a de ruim/péssimo foi de 20,4% para 30,8%. O percentual dos que consideram o trabalho de Lula regular oscilou de 21,8% para 18,4%.

As maiores aprovações ao governo Lula vêm das pessoas que têm até o ensino fundamental (72,4%), dos jovens de 16 a 24 anos (69,4%) e daqueles que têm idade superior a 60 anos (66,2%). Já as maiores desaprovações estão entre os homens (45,6%), eleitores de 35 a 44 anos (44,7%) e aqueles que têm ensino superior (44,6%).

Reduto petista

Lula e o PT sempre foram muito populares no Ceará e em sua capital. Na eleição presidencial de 2022, o petista bateu Jair Bolsonaro por 70% a 30% dos votos válidos no estado e por 58% a 42% em Fortaleza.

A popularidade do petismo também elegeu Elmano de Freitas ao governo do estado ainda no primeiro turno com 54% da votação, e levou o ex-governador Camilo Santana ao Senado com o apoio de 69,8% dos eleitores.

Disputa pela prefeitura

Na corrida pela prefeitura de Fortaleza, os petistas aparecem em posições intermediárias na corrida. No principal cenário, o deputado estadual Evandro Leitão, recém-filiado ao partido, surge em terceiro, atrás do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil) e do atual prefeito, José Sarto (PDT). Quando o nome petista é a ex-prefeita Luizianne Lins, a posição melhora um pouco, e ela aparece em segundo, atrás de Wagner – leia a matéria completa aqui.

Pesquisa

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores na cidade de Fortaleza.

