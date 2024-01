Eterno favorito, Capitão Wagner lidera corrida à prefeitura de Fortaleza

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) é o favorito à prefeitura de Fortaleza, segundo levantamento feito entre os dias 11 e 16 de janeiro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 17.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, ele tem 38,5% das intenções de voto, bem à frente do segundo colocado, o atual prefeito José Sarto (PDT), que tem 21,8%. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Distantes da dupla, aparecem o deputado federal André Fernandes (PL), com 9,1%; o deputado estadual Evandro Leitão (PT), com 6,5%, e o senador Eduardo Girão (Novo), com 5,3%. Entre os entrevistados, 10,3% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 6,3% disseram que não sabem ou não responderam.

Segundo cenário

O favoritismo de Wagner se mantém mesmo quando a candidata do PT passa a ser a ex-prefeita Luizianne Lins. Nesse cenário, o capitão tem 35,6%, seguido pela petista, que tem 20,8%, e por Sarto, com 17,5% — neste caso, Luizianne e Sarto estão empatados dentro da margem de erro. Na sequência, aparecem Fernandes (9,3%) e Girão (4,8%).

Derrota na reta final

Wagner está acostumado à condição de favorito. Ele também liderou as primeiras pesquisas de intenção de voto nas eleições para a prefeitura em 2020 e para o governo do estado em 2022. Na primeira, foi derrotado por Sarto no segundo turno. Na última, perdeu para Elmano de Freitas (PT) ainda no primeiro turno.

Sarto mal

O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, não lidera nenhum dos seis cenários nos quais foi incluído pelo Paraná Pesquisas. A sua administração, segundo o instituto, é aprovada por 45,4% dos eleitores da cidade e desaprovada por 48,9% — outros 5,8% não souberam avaliar.

Sarto vai tentar disputar um novo mandato em meio à maior crise do PDT, partido que sempre teve forte presença no estado, mas que entrou em combustão após o rompimento público de seus dois principais caciques, os irmãos Ciro e Cid Gomes.

A aliança que o partido tinha com o PT foi quebrada na eleição de 2020, quando o petismo, liderado pelo então governador Camilo Santana, lançou a candidatura vencedora de Elmano de Freitas.

Pesquisa

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas ouviu 800 moradores na cidade de Fortaleza.

