‘Pior dia da minha vida’: o que diz o influencer fitness sobre ação da PF

Renato Cariani, influenciador fitness que foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas, disse nesta quarta-feira, 13, que viveu “um dos piores dias da sua vida”. Nas redes sociais, ele voltou a mostrar sua rotina de alimentação saudável, venda de suplementos e assessoria de treinos.

“É muito difícil, a cada notícia, ver o quanto você é machucado, ferido, a quantidade de absurdos escritos, a forma como a mídia se apropria da sua imagem. Ontem foi ontem e hoje é hoje. (…) Isso não vai me derrubar”, disse Cariani. Na tarde da terça-feira, 12, quando aconteceu a operação, ele divulgou outro vídeo dizendo que não sabia do conteúdo das investigações e que foi surpreendido pela ofensiva da PF.

Agentes da corporação, junto com membros da Receita Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriram dezoito mandados de busca e apreensão em oito cidades: São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Diadema, Praia Grande e Guarujá, em São Paulo, Curitiba (PR) e Rubim (MG). Uma empresa do influenciador, a Anidrol Indústria Química Ltda., foi alvo das diligências.

Entenda o esquema

A suspeita das autoridades é de que Cariani e outros investigados estariam envolvidos em um esquema de desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas. Foram identificadas até o momento sessenta transações que teriam fraudado a compra de doze toneladas de fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila – suficientes para fabricar quinze toneladas de entorpecentes.

Como esses produtos químicos são restritos, todas as etapas da comercialização só podem ser conduzidas por empresas autorizadas e credenciadas pelo governo. A quadrilha teria feito a venda desses produtos emitindo notas frias para pessoas que se passavam por representantes de grandes empresas do ramo farmacêutico.

O inquérito do caso é sigiloso e tramita sob os cuidados da Justiça Federal de São Paulo. O Ministério Público estadual pediu a prisão de Cariani, mas a Justiça só permitiu as buscas. Não há denúncia criminal contra qualquer um dos investigados.

Vida de influencer

Cariani se apresenta como professor de química nas redes sociais e, além dos acompanhamentos de treinos, vende cursos online sobre estilo de vida. Ele promete ensinar aos seus alunos como viver uma “transformação pessoal”. “Conquiste o corpo dos seus sonhos, aprenda a treinar, a se alimentar melhor e a se organizar para o sucesso. Diga adeus à procrastinação e dê as boas-vindas a uma versão melhor de si mesmo”, diz a página de abertura do seu site.

Nas redes sociais, ele mostra uma rotina de luxo ao lado da esposa e dos filhos. Com mais de sete milhões de seguidores no Instagram e seis milhões no YouTube, Cariani presta assessoria para famosos, como o cantor de funk MC Daniell e o apresentador Danillo Gentili.

