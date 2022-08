Petista larga empatado com candidato de Ciro no Ceará

A primeira pesquisa para o governo do Ceará desde o divórcio estadual entre PT e PDT trouxe uma boa notícia para o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No levantamento divulgado nesta quinta-feira, 4, o instituto Real Time Big Data posiciona o deputado estadual Elmano de Freitas (PT), em sua estreia, com 20% das intenções de voto, o que significa um empate na margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), que tem 26%. Capitão Wagner (União Brasil), expoente da direita no estado, lidera com 35%.

Outros índices do mesmo levantamento são favoráveis a Elmano. Quando o eleitor é informado que o petista tem o apoio de Lula e Cláudio é apoiado por Ciro Gomes, o deputado estadual salta na frente (ainda que o empate técnico permaneça): 30% a 25%. Nesse cenário, Elmano ainda empata na margem de erro com Wagner que, aliado a Jair Bolsonaro (PL), cai de 35% para 34%.

Além disso, Elmano conta com o apoio da governadora Izolda Cela, que se desfiliou do PDT após o racha estadual entre os partidos de esquerda e tem a gestão aprovada por 57% dos cearenses. E o principal cabo eleitoral do petista no Ceará, além de Lula, é o ex-governador Camilo Santana (PT), hoje o político mais popular do estado e líder da pesquisa para o Senado com 66% das intenções de voto.

Para o governo, os demais candidatos são Adelita Monteiro (PSOL), que tem 1%, Zé Batista (PSTU) e Serey Leal (UP), que não pontuaram. São 9% de brancos e nulos e 8% que não sabem ou não responderam.

Senado

Além do imenso favoritismo de Camilo Santana com seus 66%, a corrida por uma vaga no Senado representando o Ceará também tem Inspetor Alberto (PROS), José Alberto Bardawil (PL) e Pastor Paixão (PTB), os três com 3%, Paulo Anacé (PSOL), com 2%, e Marcelo Mendes (Avante), que tem 1%. São 13% de brancos e nulos e 9% que não sabem ou não responderam.

O Rela Time Big Data cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o registro CE-06152/2022.